В России вновь появился регион без коронавируса

24 Апр 2020 2020-04-24T10:03:40+03:00

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Единственный житель Ненецкого автономного округа, заразившийся коронавирусом, вылечился и выписался из окружной больницы Нарьян-Мара.

Коронавирус обнаружили у мужчины после возвращения из Санкт-Петербурга 9 апреля. После положительного результата анализа его изолировали в стационаре.

До поступления в стационар пациент контактировал со 162 людьми, но тесты каждого из них показали отрицательный результат.

Теперь Ненецкий автономный округ стал единственным регионом в России, в котором официальном нет ни одного случая заражения коронавирусом.

Сайт kp.ru сообщал 17 апреля, что в России коронавирус был выявлен в последнем регионе без заражённых. На тот момент им был Алтайский край.

По состоянию на 23 апреля в России зафиксировано 62 773 случая заражения коронавирусом. Число жертв достигло 555 человек. Вылечился 4 891 пациент.

Напомним, в России проведено уже более 2,4 миллиона тестов на коронавирус, страна занимает второе место в мире по числу обследований.

ИСТОЧНИК KP.RU