Новые случаи заражения коронавирусом в России на 17 апреля 2020: 4069 человек заболело за сутки
Оперштаб опубликовал данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 17 апреля 2020 года
Фото: REUTERS
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4069 человек заболели коронавирусом в России за последние сутки. Такие данные утром 17 апреля 2020 года приводит оперативный штаб.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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