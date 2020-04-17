2020-04-17T10:54:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 17 апреля 2020: 4069 человек заболело за сутки

Оперштаб опубликовал данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 17 апреля 2020 года
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Фото: REUTERS
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4069 человек заболели коронавирусом в России за последние сутки. Такие данные утром 17 апреля 2020 года приводит оперативный штаб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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