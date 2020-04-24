2020-04-24T10:32:42+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве от коронавируса вылечились уже 2 735 человек

За последние сутки выздоровели 287 пациентов
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Москве выздоровели еще 287 пациентов после прохождения лечения от коронавирусаВ Москве выздоровели еще 287 пациентов после прохождения лечения от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве ещё 287 пациентов вылечились от коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Мы наблюдаем, что количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Так, за прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 287 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2735, - отметила вице-мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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