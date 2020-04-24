Президент ЮАР не смог с первого раза надеть маску в прямом эфире

24 Апр 2020 2020-04-24T10:48:15+03:00

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Глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса 23 апреля оказался в весьма неловкой ситуации. Президент в ходе обращения к гражданам своего государства в связи с ситуацией из-за коронавирусной инфекции пытался показать, как правильно надевать медицинскую маску, однако это простое действие получилось у политика далеко не с первого раза.

В прямом эфире непослушное средство индивидуальной защиты то сползало на глаза президенту, то падало, то срывалось с ушей, из-за чего Сирилу Рамафосе пришлось несколько раз натягивать маску заново. В конце концов, глава ЮАР все-таки справился с защитной маской.

Президент ЮАР не смог с первого раза надеть маску.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что генеральный американский хирург Джером Адамс показал, как самостоятельно в домашних условиях изготовить маску из ткани футболки, чтобы защитить себя от возможного инфицирования коронавирусной инфекцией. Специалист доказал, что средство защиты можно сделать практически из любых тканей – они будут почти также эффективны, как и медицинские маски.

ИСТОЧНИК KP.RU