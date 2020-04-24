В вузах не станут менять срок завершения учебного года из-за коронавируса
Это подтвердили в Минобрнауки
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Российские вузы завершат учебный год в установленные сроки. Сдвигать их из-за коронавируса не станут. Напомним, пандемия повлияла на ЕГЭ в 2020 году. Экзамены для школьников перенесли на июнь, но если ситуация с заболеваемостью не улучшится, то ЕГЭ могут перенести вновь. Соответственно, сдвигаются сроки приемной кампании - принимать заявления от абитуриентов начнут, как только опубликуют результаты последнего ЕГЭ.
- Текущий учебный год в вузах завершится согласно установленным образовательными программами срокам,- сообщили в Минобрнауки.
ИСТОЧНИК KP.RU