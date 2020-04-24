2020-04-24T19:37:26+03:00
Общество

В вузах не станут менять срок завершения учебного года из-за коронавируса

Это подтвердили в Минобрнауки
Юлия САЛЬНИКОВА
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Российские вузы завершат учебный год в установленные сроки. Сдвигать их из-за коронавируса не станут. Напомним, пандемия повлияла на ЕГЭ в 2020 году. Экзамены для школьников перенесли на июнь, но если ситуация с заболеваемостью не улучшится, то ЕГЭ могут перенести вновь. Соответственно, сдвигаются сроки приемной кампании - принимать заявления от абитуриентов начнут, как только опубликуют результаты последнего ЕГЭ.

- Текущий учебный год в вузах завершится согласно установленным образовательными программами срокам,- сообщили в Минобрнауки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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