Москвичи стали менее ответственно относиться к режиму самоизоляции

24 Апр 2020 2020-04-24T20:14:00+03:00

По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, все больше жителей столицы выходят на улицу и пользуются личным и общественным транспортом

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Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила о том, что москвичи устали от самоизоляции и стали менее ответственно к ней относиться.

- Москвичи стали действительно менее ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции. Все больше людей выходят на улицу, пользуются личным транспортом, общественным. Мы не могли не принять меры, направленные на ужесточение режима самоизоляции, - рассказал она в интервью Первому каналу.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы. По его словам, это позволит контролировать перемещения граждан между субъектами. Предложение Собянина поддержал уже 21 регион. Все они подали заявки для оформления пропускной системы.

Напомним, за последние сутки, 24 апреля, в столице появилось 2957 новых зараженных коронавирусом. До этого ежесуточное количество заболевших снижалось три дня подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU