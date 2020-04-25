2020-04-24T22:46:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве на 25 апреля 2020 приближается к 37 тысячам человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 25 апреля 2020 года
Андрей АБРАМОВ
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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По состоянию на утро 25 апреля число заболевших коронавирусом в Москве равняется 36 897 человек. Данные опубликованы на сайте московской мэрии. Цифры собирает столичный штаб по противодействию распространения инфекции. Все больные находятся под наблюдением медиков. Однако не все лежат в стационарах. Чтобы не загружать больницы, врачи разрешают пациентам, у которых COVID-2019 протекает в легкой форме оставаться дома. В таком случае больной обязан соблюдать жесткий карантин и не покидать жилища до полного выздоровления.

В общей статистике заболевших также числятся выздоровевшие. Их на 25 апреля 2735 москвичей. По данным оперштаба, от коронавирусной инфекции в Москве скончались 366 человек.

Напомним до 30 апреля в Москве действует режим повышенной готовности и условия полной самоизоляции. То есть покидать квартиры для прогулок или без резкой надобности нельзя. За это предусмотрен штраф от 4000 до 5000 рублей. Есть исключения: прогулка с домашним животным не далее чем в 100 метрах от дома, поход в магазин, аптеку, поездки в больницу и на работу.

Абсолютно для всех поездок по столице нужно получать цифровой пропуск. Код присылают на электронную почту или по SMS. Есть разные виды пропусков: для работы, поездок за медпомощью и только два в неделю для прочих дел, вроде выезда в магазин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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