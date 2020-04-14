Как получить по СМС цифровой пропуск в Москве в период самоизоляции: пошаговая инструкция

С 15 апреля москвичи могут ездить по городу только со специальным цифровым пропуском (см. подробнее). Его можно оформить любым из трех способов:

- онлайн на портале мэра Москвы mos.ru;

- с помощью смс на номер 7377;

- по телефону Единой справочной службы правительства Москвы - (495) 777-77-77.

Цифровой пропуск выдается онлайн в течение дня, когда вы подали заявку. Никаких проверок данных для этого ждать не нужно. Но все же процедура может занять некоторое время. Сейчас сайт mos.ru атакуют боты. Поэтому нужная для оформления пропуска страница может долго грузиться. Если все виснет или у вас просто нет компьютера, можно оформить пропуск по телефону мэрии.

Если решите сделать это с помощью смс, вам поможет наша инструкция:

Для поездок на работу пишем в такой последовательности:

1. Слово «Пропуск»

2. Цифрой - код цели, то есть то, для чего вам нужен пропуск (1 - для работающих)

3. Цифрой - тип паспорта (1 - паспорт гражданина РФ; 2 - иностранный паспорт; 3 - другой документ)

4. Серия паспорта (если есть)

5. Номер паспорта

6. Номер транспортного средства, если поедете на машине или мотоцикле (если этого нет, ничего не пишем)

7. Номер карты «Тройка», если у вас есть (если не используете для этой поездки, ничего не пишем)

8. Номер карты «Стрелка», если у вас есть (если не используете для этой поездки, ничего не пишем)

9. ИНН организации. Если человек работает в медицинском учреждении, ИНН сообщать необязательно.

10. Краткое название организации, где работаете.

Важно! После каждого пункта ставим звездочку. Сообщение пишем без пробелов.

Например, чтобы получить пропуск для поездки на работу на машине, сообщение должно выглядеть так: Пропуск*1*1*5022*456123*Р043МП177***1234567890*ООО «Ромашка»

Нажимаем кнопку «Отправить». Цифровой код пришлют ответным сообщением в течение этого же дня. Его нужно сохранить любым удобным способом - записать, сфотографировать или сделать скриншот. И главное - взять с собой вместе с паспортом.

Для разовой поездки к врачу пишем в такой последовательности:

1. Слово «Пропуск»

2. Цифрой - код цели, то есть то, для чего вам нужен пропуск (2 - разовый визит к врачу)

3. Цифрой - тип паспорта (1 - паспорт гражданина РФ; 2 - иностранный паспорт; 3 - другой документ)

4. Серия паспорта (если есть)

5. Номер паспорта

6. Дата рождения через точку

7. Номер транспортного средства, если поедете на машине или мотоцикле (если этого нет, ничего не пишем)

8. Номер карты «Тройка», если она у вас есть (если не используете для этой поездки, ничего не пишем)

9. Номер карты «Стрелка», если у вас есть (если не используете для этой поездки, ничего не пишем)

10. Краткое название организации, куда едете.

Важно! После каждого пункта ставим звездочку. Сообщение пишем без пробелов.

Например, чтобы получить пропуск для поездки по карте «Cтрелка» в автобусе к врачу, сообщение должно выглядеть так: Пропуск*2*1*5022*456123*15.04.1981***12345567890*ГКБ Боткина

Нажимаем кнопку «Отправить». Цифровой код пришлют ответным сообщением в течение этого же дня.

Для разовой поездки по другим личным делам пишем в такой последовательности:

1. Слово «Пропуск»

2. Цифрой - код цели, то есть то, для чего вам нужен пропуск (3 - разовая поездка по личным делам)

3. Цифрой - тип паспорта (на выбор 1 - паспорт гражданина РФ; 2 - иностранный паспорт; 3 - другой документ)

4. Серия паспорта (если есть)

5. Номер паспорта

6. Номер транспортного средства, если поедете на машине или мотоцикле (если этого нет, ничего не пишем)

7. Номер карты «Тройка», если она у вас есть (если не используете для этой поездки, ничего не пишем)

8. Номер карты «Стрелка», если она у вас есть (если не используете для этой поездки, ничего не пишем)

9. Цель выхода из дома (максимум 20 символов)

10. Адрес, куда направляетесь

Важно! После каждого пункта ставим звездочку. Сообщение пишем без пробелов.

Например, чтобы получить пропуск для поездки на дачу по карте «Тройка», сообщение должно выглядеть так: Пропуск*3*1*5022*456123**1234567890**на дачу*Опалиха, Пришвина, 11

Нажимаем кнопку «Отправить». Цифровой код пришлют ответным сообщением в течение этого же дня.

НА ЗАМЕТКУ

- чтобы написать госномер машины, используйте русскую раскладку клавиатуры;

- в сообщении можно не указывать какие-то из необязательных данных (например, номер машины, если собираетесь поехать на автобусе) - в любом случае между разделяющими эти данные звездочками (**) ничего заполнять не надо, но сами звездочки обязательны;

- если не получается отправить СМС, то можно позвонить на телефону (495) 777-77-77. Оператор поможет вам получить пропуск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772886" frameborder="0"></iframe> Как оформить пропуск передвижения по Москве.С 13 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно несколькими способами

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