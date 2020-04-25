2020-04-24T22:51:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 25 апреля 2020 года подбирается к отметке в 8 тысяч

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 25 апреля 2020 года
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

К утру 25 апреля 2020 года в Московской области зарегистрировано 7889 случаев заболевания коронавирусом. Данные опубликованы на интернет-портале подмосковного Минздрава. С начала пандемии в регионе провели свыше 133 тысяч анализов на COVID-2019.

Статистика выздоровевших «ковидных» пациентов в Подмосковье пока невелика — 262 человека. В общее число заболевших входят и данные по летальным исходам — 66 случаев. Кстати, в клиниках Московской области проходят лечение пациенты с регистрацией в других регионах — почти 800 человек из Москвы и примерно столько же их прочих уголков России.

Наибольшее число заболевших выявлено в крупных муниципалитетах: Одинцово, Люберцы, Красногорск и Мытищи. Напомним, в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома только по исключительным причинам: в больницу, ближайшие магазин или аптеку, на работу или для прогулки с питомцем не далее чем в 100 метрах от дома.

Для всех поездок необходимо получать цифровой пропуск. На 25 апреля в Московской области выдано свыше 7,8 млн индивидуальных кодов. Их нужно привязать к проездной карте или номеру авто. Если ваш путь лежит в Москве — дополнительно оформлять ничего не нужно. Без пропуска можно получить штраф от 4000 до 5000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военные врачи помогут лечить пациентов с коронавирусом в Подмосковье

В Минобороны создали резерв для помощи регионам. Помощь окажут по нескольким направлениям: к работе приступят реанимационные бригады военных врачей, сестринские бригады. На поддержку могут рассчитывать предприятия военно-промышленного комплекса. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Итальянские ученые узнали правду о смертности от коронавируса в Ломбардии
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 25 апреля 2020 года составило 2735 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 25 апреля 2020 года подбирается к отметке в 8 тысяч
Коронавирус в Московской области, последние новости на 25 апреля 2020: Заболевших будут лечить военные врачи
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 25 апреля 2020 года возросло до 366 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 25 апреля 2020 приближается к 37 тысячам человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 25 апреля 2020: Таксист подрался с пассажиркой без пропуска
Помпео: США пытаются убедить другие страны в том, что Китай скрывал данные о коронавирусе
Ракета Победы вывела на орбиту «Прогресс МС-14»
Российские тесты на коронавирус сравнят с немецкими разработками
В Петербурге от коронавируса умер врач, лечивший больных с COVID-19
В США умер украинский актер Дмитрий Дьяченко – звезда «Дневников Чернобыля»
Легендарный оперный театр "Колон" превратили в завод по пошиву масок
Reuters: Китай отправил в КНДР врачей из-за слухов, что Ким Чен Ын заболел
Суд в США оштрафовал Facebook на $5 миллиардов
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Румынии
Российскому летчику Ярошенко в США отказали в досрочном освобождении
Ракета «Союз-2.1а» готова к старту с Байконура
Анна Нетребко и другие звезды «Метрополитен-оперы» споют из дома
Нью-Йорк отказывается от военных госпиталей
Помпео предложил финансировать программы ВОЗ только в семи странах
Американские сенаторы призвали генсека ООН проверить деятельность ВОЗ
Цена нефти Brent выросла на 3,47% – до $22,07
В Бельгии с 4 мая начнут постепенно отменять карантин
Уволенного капитана «коронавирусного» авианосца США могут восстановить в должности
Россияне вернутся домой из Рима 29 апреля
Авиакомпании США в период пандемии намерены перевозить в пассажирских салонах грузы