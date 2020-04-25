Число заболевших коронавирусом в Московской области на 25 апреля 2020 года подбирается к отметке в 8 тысяч
К утру 25 апреля 2020 года в Московской области зарегистрировано 7889 случаев заболевания коронавирусом. Данные опубликованы на интернет-портале подмосковного Минздрава. С начала пандемии в регионе провели свыше 133 тысяч анализов на COVID-2019.
Статистика выздоровевших «ковидных» пациентов в Подмосковье пока невелика — 262 человека. В общее число заболевших входят и данные по летальным исходам — 66 случаев. Кстати, в клиниках Московской области проходят лечение пациенты с регистрацией в других регионах — почти 800 человек из Москвы и примерно столько же их прочих уголков России.
Наибольшее число заболевших выявлено в крупных муниципалитетах: Одинцово, Люберцы, Красногорск и Мытищи. Напомним, в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома только по исключительным причинам: в больницу, ближайшие магазин или аптеку, на работу или для прогулки с питомцем не далее чем в 100 метрах от дома.
Для всех поездок необходимо получать цифровой пропуск. На 25 апреля в Московской области выдано свыше 7,8 млн индивидуальных кодов. Их нужно привязать к проездной карте или номеру авто. Если ваш путь лежит в Москве — дополнительно оформлять ничего не нужно. Без пропуска можно получить штраф от 4000 до 5000 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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