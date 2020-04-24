Голикова заявила об усталости россиян от ограничений из-за коронавируса

24 Апр 2020 2020-04-24T19:26:56+03:00

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Вице-премьер Татьяна Голикова провела 24 апреля совещание с ведущими российскими эпидемиологами и вирусологами. Она призвала оценить еще раз ситуацию с распространением коронавируса в России, чтобы дать ответ, когда можно будет ослабить введенные ограничения.

С конца марта россияне находятся дома - временно прекращена работа большой части компаний. Население просят оставаться дома, чтобы не распространять вирус.

- Мы уже месяц живем в ситуации ограничений,- сказала вице-премьер, попросив экспертов дать прогноз, хотя и признала - что прогнозы в случае с новой болезнью "не очень хорошее дело, но важны".

ИСТОЧНИК KP.RU