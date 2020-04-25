Американские сенаторы призвали генсека ООН проверить деятельность ВОЗ

25 Апр 2020 2020-04-25T01:07:47+03:00

Сенатор Линдси Грэхем стал одним из тех, кто подписал воззвание к генсеку ООН Фото: REUTERS

Республиканцы считают, что во время пандемии коронавируса Организация «демонстрировала значительное почтение к правительству Китая»

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Группа американских сенаторов-республиканцев направили генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с просьбой проанализировать действия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во время пандемии коронавируса COVID-19 и составить собственную оценку ее деятельности, передает агентство Reuters.

В частности, в письме законодателей США говорится, что у них создалось впечатление, будто «ВОЗ на протяжении пандемии демонстрировала значительное почтение к правительству Китая», и теперь Организации, чтобы вернуть доверие мировой общественности, «понадобится больше прозрачности, отчетности и реформ».

По данным агентства, воззвание к генсеку ООН составлялось под руководством главы сенатского комитета по иностранным делам Джеймса Риша, а подписали его в числе прочих Линдси Грэм, Тед Круз и Митт Ромни. Сенаторы также призвали в ближайшее время сформировать группу экспертов для «промежуточной аттестации» ВОЗ, как это было пять лет назад во время вспышки лихорадки Эбола в Африке.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее о том, что ВОЗ была чуть ли не в сговоре с Китаем, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

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ИСТОЧНИК KP.RU