Помпео: Китай ответит за «сокрытие» информации о вспышке коронавируса
Госсекретарь США Майкл Помпео убежден, что Китай ответит за то, что якобы скрывал информацию о вспышке коронавируса на своей территории, в результате чего «было потеряно огромное количество жизней».
«А теперь возникли большие проблемы для мировой и американской экономики», - заявил глава госдепартамента в интервью телеканалу Fox News.
По мнению Помпео, китайские власти сознательно не разглашали данные о вспышке заболевания COVID-19 на ранних стадиях, причем, как уверен госсекретарь США, «не сделали того, что обязаны были сделать, когда пандемия зародилась в их стране», не только Коммунистическая партия КНР, но и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Он отметил, что в отношениях Вашингтона с Пекином «по-прежнему нет полной прозрачности», и в Штатах «подозревают, что до сих пор есть много всего, о чем мы не знаем».
Помпео подчеркнул, что Китай «заплатит цену за то, что они сделали, по крайней мере перед США».
«Я не знаю точно, в какой форме это будет сделано. Сейчас мы сконцентрированы на том, чтобы обеспечить безопасность американцев и снизить риски», - добавил глава госдепа.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку COVID-19 в мире, то он должен за это ответить. По словам американского лидера, Вашингтон выясняет, что именно произошло в Ухане – «была ли это ошибка, которая вышла из-под контроля, или они (китайцы) сделали это намеренно».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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