2020-04-25T01:30:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Помпео предложил финансировать программы ВОЗ только в семи странах

Госсекретарь США отметил, что в этих государствах Организация играет ключевую роль в борьбе с коронавирусом
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Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майкл Помпео выступил за то, чтобы Вашингтон продолжил финансировать программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с распространением нового коронавируса и полиомиелита в семи государствах, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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