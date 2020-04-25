Помпео предложил финансировать программы ВОЗ только в семи странах
Госсекретарь США отметил, что в этих государствах Организация играет ключевую роль в борьбе с коронавирусом
Госсекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майкл Помпео выступил за то, чтобы Вашингтон продолжил финансировать программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с распространением нового коронавируса и полиомиелита в семи государствах, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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ИСТОЧНИК KP.RU