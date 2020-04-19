2020-04-19T01:51:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп: Есть другие способы потратить $500 млн, которые США выделяют ВОЗ

По словам американского лидера, на эти деньги можно «оказать людям куда более ощутимую помощь»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Выступая на ежедневном брифинге в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация найдет более эффективный способ применения 500 миллионам долларов, которые Соединенные Штаты каждый год направляют в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в качестве взносов.

«Всемирная организация здравоохранения – мы обнаруживаем все больше и больше проблем. Есть другие способы потратить 500 миллионов долларов», - сказал он.

Американский лидер добавил, что на эти деньги можно «оказать людям куда более ощутимую помощь», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Трамп обвинил ВОЗ в якобы допущенных ею многочисленных ошибках и просчетах – в частности, в борьбе с коронавирусом COVID-19, от которого в Штатах умерли уже почти 38 тысяч человек. Он тогда заявил, что может «очень сильно повлиять на источники финансирования» Организации.

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Демарш президента США не стал неожиданностью. Ранее в апреле он уже заявлял, что ВОЗ «облажалась» с коронавирусом, грозился реформировать ее, либо создать альтернативную международную организацию по здоровью. Теперь от угроз перешел к действиям (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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