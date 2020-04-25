Российские тесты на коронавирус сравнят с немецкими разработками

25 Апр 2020 2020-04-25T05:25:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Российские и немецкие ученые решили сравнить разработанные ими тест-системы на выявление коронавируса COVID-19, в ближайшее время созданные специалистами ЦНИИ Роспотребнадзора образцы тест-систем отправят в Германию – в институт им. Роберта Коха. Такое решение было принято во время телеконференции, посвященной обсуждению эпидемиологической обстановки в мире.

«В ближайшее время предполагается передать образцы тест-систем, произведенных в ЦНИИЭ, в институт им. Коха для ознакомления и сравнения с немецкими разработками», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что участники конференции обсудили эффективность массовой интенсивной системы тестирования и наличия развитой сети отделений интенсивной терапии, а также отметили невысокую по сравнению с соседними странами смертность от коронавирусной инфекции в Германии. Немецкие и российские ученые договорились проводить такие встречи каждый месяц, чтобы регулярно обмениваться опытом и информацией.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Германии появились в продаже экспресс-тесты на коронавирус, которые не требуют лабораторных условий и долгого (больше двух часов) ожидания результата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как с помощью экспресс-анализов ученые собираются обуздать эпидемию коронавируса

Только тотальное тестирование позволит выявить армию пациентов-невидимок с бессимптомным течением COVID-19 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU