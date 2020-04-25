2020-04-25T05:25:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Российские тесты на коронавирус сравнят с немецкими разработками

Образцы тест-систем отправят в институт им. Роберта Коха в Германии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российские тест-системы направят в Германию для сравнения с немецкими разработкамиРоссийские тест-системы направят в Германию для сравнения с немецкими разработкамиФото: Олег ЗОЛОТО
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Российские и немецкие ученые решили сравнить разработанные ими тест-системы на выявление коронавируса COVID-19, в ближайшее время созданные специалистами ЦНИИ Роспотребнадзора образцы тест-систем отправят в Германию – в институт им. Роберта Коха. Такое решение было принято во время телеконференции, посвященной обсуждению эпидемиологической обстановки в мире.

«В ближайшее время предполагается передать образцы тест-систем, произведенных в ЦНИИЭ, в институт им. Коха для ознакомления и сравнения с немецкими разработками», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что участники конференции обсудили эффективность массовой интенсивной системы тестирования и наличия развитой сети отделений интенсивной терапии, а также отметили невысокую по сравнению с соседними странами смертность от коронавирусной инфекции в Германии. Немецкие и российские ученые договорились проводить такие встречи каждый месяц, чтобы регулярно обмениваться опытом и информацией.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Германии появились в продаже экспресс-тесты на коронавирус, которые не требуют лабораторных условий и долгого (больше двух часов) ожидания результата.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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