2020-04-06T20:16:49+03:00
В мире

В Берлине появились в продаже экспресс-тесты на коронавирус в домашних условиях

Правда, стопроцентная надёжность не гарантируется
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Тест на коронавирус, появившийся в аптеках Германии.Тест на коронавирус, появившийся в аптеках Германии.
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В Германии появились в продаже экспресс-тесты на коронавирус. В отличие от существующих систем, требующих лабораторных условий и ожидания свыше двух часов — новый продукт доступен даже ребёнку.

Принцип действия прост: достаёшь из коробочки тампон с реагентом, цедишь каплю крови из пальца. В течение 15 минут, если в твоём организме есть антитела, которые вырабатываются при инфицировании коронавирусом, — тест их выявляет и сигнализирует. Главное, не забыть продезинфицировать ранку.

Но, как говорится, есть нюанс: «Точность не 100%, применение на свой страх и риск», — предупреждает инструкция.

Цена одной штучки — 29 евро, заказать можно в нескольких аптеках. Первую партию смели влёт, теперь ждать подвоз следует пару дней.

— Нам действительно нужно охватить тестированием на коронавирус бОльшую долю населения, в том числе чтобы понять, насколько он опасен, — рассказывает депутат Берлинского городского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн. — Сейчас средний возраст умерших от COVID-19 в ФРГ приближается к 80 годам; большинство из них страдали от сопутствующих заболеваний, таких как онкология или диабет. И нам нужно понять, следует ли уничтожать германскую экономику массовым карантином — или сосредоточиться именно на спасении наиболее уязвимых к коронавирусу людей — пожилых. Тогда как мобильное приложение, которое планирует внедрить правительство ФРГ для тотального контроля над соблюдением карантина — серьёзная угроза для демократии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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