Итальянские ученые узнали правду о смертности от коронавируса в Ломбардии
Исследователи выяснили, что с 21 февраля по 4 апреля там умерли в пять раз больше людей, чем в предыдущие годы
Итальянские учёные изучили данные о смертности от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Итальянские учёные провели анализ данных о смертности от коронавируса в десяти населённых пунктах области Ломбардия. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на портал medRxiv.
Специалисты Джанлука Ринальди и Маттеo Парадизи изучили статистику смертности с 21 февраля, когда границы региона исследования были закрыты на карантин.
ИСТОЧНИК KP.RU