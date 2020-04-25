Итальянские ученые узнали правду о смертности от коронавируса в Ломбардии

25 Апр 2020 2020-04-25T06:32:40+03:00

Итальянские учёные изучили данные о смертности от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исследователи выяснили, что с 21 февраля по 4 апреля там умерли в пять раз больше людей, чем в предыдущие годы

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Итальянские учёные провели анализ данных о смертности от коронавируса в десяти населённых пунктах области Ломбардия. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на портал medRxiv.

Специалисты Джанлука Ринальди и Маттеo Парадизи изучили статистику смертности с 21 февраля, когда границы региона исследования были закрыты на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU