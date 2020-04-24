2020-04-24T21:03:11+03:00
Общество

Испанские ученые сделали неожиданное открытие о коронавирусе

Они определили по биоматерилу зараженных, откуда пришел к ним коронавирус
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ученые изучили типы коронавируса у пациентовУченые изучили типы коронавируса у пациентовФото: EAST NEWS
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Ученые из Испании сделали неожиданное открытие о происхождении коронавируса. Раньше считалось, что вирус в Испанию, как и в другие страны Европы, привезли из Китая, где вспышка началась еще в конце 2019 года.

Но анализ биоматериала заболевших показал, что вариации "испанского" вируса принадлежат другому классу коронавируса. Исследователи из института здоровья Карлоса III в Мадриде обнаружили, что 28 испанских геномов принадлежат к трем основным вирусным семействам, идентифицированным в остальном мире и названным S, G и V. У них общий "предок" - вирус из Уханя, но попала в Испанию болезнь не из Китая.

Вспышка произошла в Валенсии в конце февраля. Тогда официально коронавируса в стране "не было", так заявляли власти.

- Неделей ранее 2500 фанатов Валенсии отправились в Милан, чтобы посмотреть футбольный матч Аталанта-Валенсия, - пишет газета El Pais.

Это помогло распространению болезни.

Но ученые так и не смогли найти "нулевого пациента". По их данным коронавирусы семейства S уже циркулировали в Испании еще раньше, около 14 февраля. Ученые считают, что было 15 способов проникновения болезни в страну.

Кстати, аналогичное открытие сделали ученые из США по поводу распространения коронавируса в Нью-Йорке. Болезнь сюда завезлии из Европы, а не из Китая, пишет Reuters.

ИСТОЧНИК KP.RU

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