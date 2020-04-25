«Есть касание!»: корабль «Прогресс МС-14» поставил рекорд по времени полета до МКС

25 Апр 2020 2020-04-25T10:06:07+03:00

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Грузовой корабль «Прогресс МС-14» поставил рекорд по времени полета от Земли до Международной космической и всего за 3 часа 20 минут доставил экипажу станции баки с водой, баллоны с кислородом, топливо системы дозаправки и сухой груз. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Есть касание! Весь полет занял 3 часа 20 минут. Это лучший результат за всё время пилотируемых полетов», - написал глава Роскосмоса на своей странице в Twitter

ИСТОЧНИК KP.RU