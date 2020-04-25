«Есть касание!»: корабль «Прогресс МС-14» поставил рекорд по времени полета до МКС
Космический грузовик доставил экипажу станции кислород, воду, топливо и сухой груз
Корабль «Прогресс МС-14» поставил рекорд по времени полета до МКСФото: REUTERS
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Грузовой корабль «Прогресс МС-14» поставил рекорд по времени полета от Земли до Международной космической и всего за 3 часа 20 минут доставил экипажу станции баки с водой, баллоны с кислородом, топливо системы дозаправки и сухой груз. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Есть касание! Весь полет занял 3 часа 20 минут. Это лучший результат за всё время пилотируемых полетов», - написал глава Роскосмоса на своей странице в Twitter
ИСТОЧНИК KP.RU