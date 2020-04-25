Ракета «Союз-2.1а» готова к старту с Байконура

25 Апр 2020 2020-04-25T02:32:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Ракета «Союз-2.1а», которую также называют «ракетой Победы», готова к старту с космодрома Байконур, сейчас производится ее заправка. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос» на своей странице в Twitter, уточняя, что запуск ракеты-носителя запланирован на утро 25 апреля, старт состоится в 04:51 по московскому времени.

«На Байконуре состоялось заседание Госкомиссии, на котором принято решение о заправке ракеты «Союз-2.1а» топливом и пуске в 04:51 мск», - говорится в сообщении российского космического ведомства.

Ракета "Союз-2.1а" готова к старту с космодрома Байконур. Фото: twitter/roscosmos

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU