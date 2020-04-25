2020-04-25T10:39:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве от коронавируса вылечились более 3 тысяч человек

За последние сутки выздоровели 312 пациентов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве от коронавируса вылечились более 3 тысяч человекВ Москве от коронавируса вылечились более 3 тысяч человекФото: Александр ГЛУЗ
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За минувшие сутки Москве от коронавируса вылечились ещё 312 пациентов. Таким образом Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве более 3 тысяч. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, отметив, что количество выздоровевших в последние дни «растёт быстрым темпом».

«За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело ещё 312 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3047» - передает Оперштаб слова вице-мэра.

Как сообщал сайт kp.ru, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в Москве зарегистрировано уже 36 897 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а число умерших возросло до 366 человек.

Ранее, вакцинолог Евгений Тимаков дал прогноз относительно пика коронавируса. По его словам, столица может выйти на верхнюю точку заболеваемости коронавирусом COVID-19 уже в майские праздники, в то время как по всей стране - к концу мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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