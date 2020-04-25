2020-04-25T10:33:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В больнице в Коммунарке состоит 404 пациентов с коронавирусом

За сутки в больницу поступили 108 человек
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В больнице в Коммунарке состоит 404 пациентов с коронавирусомВ больнице в Коммунарке состоит 404 пациентов с коронавирусомФото: REUTERS
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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, сколько человек на данный момент проходят лечение в медучреждении.

По его словам, всего в больнице находится 620 пациента. Из них 611 человек, то есть 98%, с диагнозом «пневмония». От коронавируса COVID-19 в медучреждении лечатся 404 (65%). В отделение реанимации и интенсивной терапии состоит 61 пациент (9,8%), из которых 29 (5%) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в медучреждение на лечение поступили 108 человек, человек и были выписаны семь пациентов.

Напомним, ранее Проценко сообщил, что пациентов с коронавирусом в больницу в Коммунарке поступает больше, чем выписывается. По его словам, в столице снова наблюдается отрицательная динамика по числу госпитализаций.

Как сообщал сайт kp.ru, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в Москве зарегистрировано уже 36 897 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 2 957 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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