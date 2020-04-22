2020-04-22T20:25:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Главврач больницы в Коммунарке: пациентов с корановсрусом поступает больше, чем выписывается

По словам Проценко, в Москве снова наблюдается отрицательная динамика по числу госпитализаций
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Главврач больницы в Коммунарке: пациентов с корановсрусом поступает больше, чем выписываетсяГлавврач больницы в Коммунарке: пациентов с корановсрусом поступает больше, чем выписываетсяФото: REUTERS
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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в медицинское учреждение пациентов с коронавирусом поступает больше, чем выписывается. По его словам, это свидетельствует о том, что в Москве снова наблюдается отрицательная динамика по числу госпитализаций.

Специалист отметил, что в прошедшие недели в столице открывали новые больницы. По его словам, это давало надежду, что «удастся снизить большую нагрузку с работающих стационаров».

«И действительно, на прошлой неделе был небольшой спад... А сегодня мы видим, что число госпитализаций снова растет! Снова отрицательная динамика - поступает пациентов больше, чем выписываем», - написал он в своем Facebook.

Напомним, сегодня, 22 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 в России носит управляемый характер, однако отметил увеличение числа заболевших, в том числе и больных пневмонией. По его словам, при нынешних темпах распространения коронавируса лимит коечного фонда в 80 тыс. коек будет заполнен в течение 3-4 недель, поэтому он призвал и дальше «четко администрировать» карантинные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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