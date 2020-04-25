Лавров сообщил, что многим странам НАТО не разрешают просить помощи у России

25 Апр 2020 2020-04-25T17:22:03+03:00

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что многие страны Европы, в том числе входящие в состав НАТО, хотели бы попросить помощи в борьбе с коронавирусом у России, но "старшие товарищи" не позволяют им сделать это.

- Ситуацию с помощью, которую Россия оказывает Италии по прямой просьбе премьер-министра, мы все хорошо знаем. Не унимаются некоторые средства массовой информации в Италии, пытаясь представить это чуть ли не как военное вторжение на территорию Североатлантического союза, - заявил глава МИД.

ИСТОЧНИК KP.RU