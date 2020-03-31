Итальянские врачи - нашим специалистам: "Без вашей помощи мы не преодолеем трагедию"
Отряд российских медиков продолжает противоэпидемические мероприятия в здравоохранительных учреждениях области Ломбардия. Как сообщает Министерство обороны России, 30 марта наши врачи, эпидемиологи и специалисты войск РХБЗ совместно с итальянскими военными провели полную санитарную дезинфекционную обработку трёх пансионатах для пожилых людей в городах Клузоне, Чени и Вертола.
Российские военные продолжают дезинфекцию медучреждений в Ломбардии.Внутри помещений было обработано восемнадцать тысяч квадратных метров с помощью мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции. Кроме того, авторазливочными станциями были обработаны прилегающие к учреждениям дороги и городские улицы.
В противоэпидемических мероприятиях были задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции КДА и авторазливочных станций АРС-14КМ.
Дезинфекция улиц в итальянской Ломбардии силами наших военных.Фото: Министерство обороны РФ
Это уже одиннадцатое лечебное учреждение, обработанное российскими медиками. В общей сложности ими продезинфицировано более 21 тысяч квадратных метров различных помещений.
Полковник Игорь Богомолов, начальник Научно-исследовательского центра биологической защиты спецназначения:
- Здесь проводится полная специальная санитарная обработка и дезинфекция зданий, сооружений и внутренних поверхностей. Дезинфекция проводится специальным комплексом-аэрозолем. Этот комплекс позволяет обрабатывать 2 тысячи квадратных метров в час. Кроме того, с помощью переносных модулей можно обработать труднодоступные поверхности. Мы здесь два часа - и пансионат полностью дезинфицирован, а персонал может в безопасности продолжить здесь работу.
Специалисты Минобороны России во время обработки медучреждения на севере Италии.Фото: Министерство обороны РФ
Подполковник Баженов, начальник отдела специальной обработки :
- Личный состав Центра в данный момент проводит специальную обработку аэрозольным методом всех помещений данного комплекса. Не обходим ни одно помещение, в том числе технические. Пожилых людей перед обработкой вывозят, чтобы не было отравлений
Майор Татаренко:
- Нашими специалистами проведено комплексное обследование данного здания, выработаны методические рекомендации, к которым совместно с медицинской службой приступили к исполнению. Это - проведение профилактической дезинфекции, ограничительные мероприятия по предупреждению "заносов".
Стопроцентно обследован персонал и пациенты для выявления источника. Проход персонала учреждения осуществляется через санитарный пропускник с измерением температуры, чтобы не допустить "заноса" инфекции, Все это проводится совместно с медицинскими сотрудниками данного учреждения.
Итальянские врачи - нашим специалистам: «Без вашей помощи мы не преодолеем трагедию».
Габриэла Жудэли, сотрудник медицинского учреждения Клузоне:
- Я здесь уже пятый день, конечно, я хочу домой. Но ради наших бабушек и дедушек мы должны быть здесь. И ради наших родственников, которые сейчас дома. Моя дочь дала мне эту игрушку. С ней я ложусь спать и вспоминаю свою дочку Эмму.
Роза Батипая, сотрудник медицинского учреждения г. Клузоне:
- Это важнейшая работа. Мы в кризисной ситуации. Италия одна не сможет решить эту проблему. Ваша помощь, ваш опыт помогают нам преодолеть эту трагедию.
Десятый самолет ВКС России вылетел в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом.Италия больше других европейских стран пострадала от коронавируса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Итальянцы благодарят Россию за помощь
Сотни сообщений поступают в российское посольство в Риме (подробности)
Участники российской гуманитарной операции в Италии: «Итальянцы были ошарашены нашей оперативностью»
Наши военспецы рассказали о первых впечатлениях от пребывания в Италии (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»