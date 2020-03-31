2020-03-31T14:58:44+03:00
В мире

Итальянские врачи - нашим специалистам: "Без вашей помощи мы не преодолеем трагедию"

Российские медики продезинфицировали еще три дома престарелых в нескольких городах
Иван СЫСОЕВ
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Местные жители благодарны россиянам за оказанную помощь.Местные жители благодарны россиянам за оказанную помощь.Фото: Министерство обороны РФ
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Отряд российских медиков продолжает противоэпидемические мероприятия в здравоохранительных учреждениях области Ломбардия. Как сообщает Министерство обороны России, 30 марта наши врачи, эпидемиологи и специалисты войск РХБЗ совместно с итальянскими военными провели полную санитарную дезинфекционную обработку трёх пансионатах для пожилых людей в городах Клузоне, Чени и Вертола.

Российские военные продолжают дезинфекцию медучреждений в Ломбардии.Внутри помещений было обработано восемнадцать тысяч квадратных метров с помощью мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции. Кроме того, авторазливочными станциями были обработаны прилегающие к учреждениям дороги и городские улицы.

В противоэпидемических мероприятиях были задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции КДА и авторазливочных станций АРС-14КМ.

Дезинфекция улиц в итальянской Ломбардии силами наших военных. Фото: Министерство обороны РФ

Дезинфекция улиц в итальянской Ломбардии силами наших военных.Фото: Министерство обороны РФ

Это уже одиннадцатое лечебное учреждение, обработанное российскими медиками. В общей сложности ими продезинфицировано более 21 тысяч квадратных метров различных помещений.

Полковник Игорь Богомолов, начальник Научно-исследовательского центра биологической защиты спецназначения:

- Здесь проводится полная специальная санитарная обработка и дезинфекция зданий, сооружений и внутренних поверхностей. Дезинфекция проводится специальным комплексом-аэрозолем. Этот комплекс позволяет обрабатывать 2 тысячи квадратных метров в час. Кроме того, с помощью переносных модулей можно обработать труднодоступные поверхности. Мы здесь два часа - и пансионат полностью дезинфицирован, а персонал может в безопасности продолжить здесь работу.

Специалисты Минобороны России во время обработки медучреждения на севере Италии. Фото: Министерство обороны РФ

Специалисты Минобороны России во время обработки медучреждения на севере Италии.Фото: Министерство обороны РФ

Подполковник Баженов, начальник отдела специальной обработки :

- Личный состав Центра в данный момент проводит специальную обработку аэрозольным методом всех помещений данного комплекса. Не обходим ни одно помещение, в том числе технические. Пожилых людей перед обработкой вывозят, чтобы не было отравлений

Майор Татаренко:

- Нашими специалистами проведено комплексное обследование данного здания, выработаны методические рекомендации, к которым совместно с медицинской службой приступили к исполнению. Это - проведение профилактической дезинфекции, ограничительные мероприятия по предупреждению "заносов".

Стопроцентно обследован персонал и пациенты для выявления источника. Проход персонала учреждения осуществляется через санитарный пропускник с измерением температуры, чтобы не допустить "заноса" инфекции, Все это проводится совместно с медицинскими сотрудниками данного учреждения.

Итальянские врачи - нашим специалистам: «Без вашей помощи мы не преодолеем трагедию».

Габриэла Жудэли, сотрудник медицинского учреждения Клузоне:

- Я здесь уже пятый день, конечно, я хочу домой. Но ради наших бабушек и дедушек мы должны быть здесь. И ради наших родственников, которые сейчас дома. Моя дочь дала мне эту игрушку. С ней я ложусь спать и вспоминаю свою дочку Эмму.

Роза Батипая, сотрудник медицинского учреждения г. Клузоне:

- Это важнейшая работа. Мы в кризисной ситуации. Италия одна не сможет решить эту проблему. Ваша помощь, ваш опыт помогают нам преодолеть эту трагедию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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