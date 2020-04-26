Россияне рассказали, как во время изоляции заменяют реальные путешествия

26 Апр 2020 2020-04-26T07:47:39+03:00

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Аналитики сервиса для путешественников OneTwoTrip выяснили, как во время режима самоизоляции россияне заменяют реальные путешествия.

Как передает RT, результат опроса, проведенного сервисом, показали, что большинство (более 73 процентов) вспоминают свои прошлые поездки, пересматривая фотографии и видео.

Четверть в ожидании открытия границ смотрят передачи и документальные фильмы про путешествия, а также изучают тревел-блогов. Таких респондентов оказалось почти 27 процентов.

Кроме того, более 15 процентов рассказали, что они украшают свои квартиру предметами интерьера и сувенирами, привезёнными из-за рубежа, а также готовят блюда различных кухонь народов мира. Чуть меньше 11,5 процента заменяют реальные путешествия виртуальными турами по музеям или «прогулками» по городам с помощью онлайн-карт и веб-камер

Напомним, ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала предварительной срок бронирования первых туров за границу в 2020 году. По их данным, это будет возможно не ранее 1 августа. При этом они отметили, что туроператоры принимают решение, ориентируясь на санитарно-эпидемиологическую обстановку в странах, а также рекомендации и решения их властей

ИСТОЧНИК KP.RU