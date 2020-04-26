26 Апр 2020 2020-04-26T09:02:36+03:00

Италия собирается закрыть границы для туристов до конца года Фото: REUTERS

Для соотечественников итальянские достопримечательности откроют уже в мае

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До конца текущего года Италия не станет открывать свои границ для иностранных туристов. Такое заявление сделал итальянский министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини.

Тем не менее, министр не исключил, что ситуация может измениться и подчеркнул, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства.

При этом по словам чиновника, итальянские музеи и главные достопримечательности, среди которых Колизей и Помпе, могут открыться уже в мае.

Напомним, ранее президент Чехии Земан заявил, что Евросоюз должен держать границы закрытыми по меньшей мере еще год. Незадолго до этого чешский замминистра здравоохранения Роман Прымула предложил держать границы закрытыми в течение двух лет.

Однако накануне министр здравоохранения Чехии Адам Войтех сообщил, что власти страны отменили запрет на выезд из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU