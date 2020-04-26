2020-04-26T09:02:36+03:00
В мире

Италия собирается закрыть границы для туристов до конца года

Для соотечественников итальянские достопримечательности откроют уже в мае
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Италия собирается закрыть границы для туристов до конца годаИталия собирается закрыть границы для туристов до конца годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

До конца текущего года Италия не станет открывать свои границ для иностранных туристов. Такое заявление сделал итальянский министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини.

Тем не менее, министр не исключил, что ситуация может измениться и подчеркнул, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства.

При этом по словам чиновника, итальянские музеи и главные достопримечательности, среди которых Колизей и Помпе, могут открыться уже в мае.

Напомним, ранее президент Чехии Земан заявил, что Евросоюз должен держать границы закрытыми по меньшей мере еще год. Незадолго до этого чешский замминистра здравоохранения Роман Прымула предложил держать границы закрытыми в течение двух лет.

Однако накануне министр здравоохранения Чехии Адам Войтех сообщил, что власти страны отменили запрет на выезд из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24