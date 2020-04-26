2020-04-26T10:15:22+03:00
В мире

Маас осудил «европейскую гонку» за то, кто скорее откроет границы для туризма

Глава МИД ФРГ заявил, что Европе не стоит «саботировать с трудом завоеванные успехи»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Маас осудил «европейскую гонку» за то, кто скорее откроет границы для туризмаМаас осудил «европейскую гонку» за то, кто скорее откроет границы для туризмаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что «европейская гонка» за то, кто первым откроет свои границ для туристических поездок ведет к «неприемлемым рискам».

«Мы уже видели, к чему может привести инфекционный кластер в излюбленном туристами месте отдыха (...) Это не должно повториться», - заявил он в интервью изданию Bild комментируя ситуацию в австрийском курорте Ишгль, откуда пошла волна заболевания коронавирусом.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Европе не стоит «саботировать с трудом завоеванные успехи последних нескольких недель» и предложил разработать общие критерии для возвращения к свободному туризму «как можно скорее, но настолько ответственно, насколько это возможно».

Отметим, что накануне в Италии сообщили, что страна не станет открывать свои границы для иностранных туристов до конца текущего года Италия, но Для соотечественников итальянские достопримечательности откроют уже в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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