Маас осудил «европейскую гонку» за то, кто скорее откроет границы для туризма
Министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что «европейская гонка» за то, кто первым откроет свои границ для туристических поездок ведет к «неприемлемым рискам».
«Мы уже видели, к чему может привести инфекционный кластер в излюбленном туристами месте отдыха (...) Это не должно повториться», - заявил он в интервью изданию Bild комментируя ситуацию в австрийском курорте Ишгль, откуда пошла волна заболевания коронавирусом.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Европе не стоит «саботировать с трудом завоеванные успехи последних нескольких недель» и предложил разработать общие критерии для возвращения к свободному туризму «как можно скорее, но настолько ответственно, насколько это возможно».
Отметим, что накануне в Италии сообщили, что страна не станет открывать свои границы для иностранных туристов до конца текущего года Италия, но Для соотечественников итальянские достопримечательности откроют уже в мае.
ИСТОЧНИК KP.RU