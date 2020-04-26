2020-04-26T14:34:46+03:00
Общество

На следующей неделе Путин может выступить с новыми обращением о ситуации с коронавирусом

Песков сообщил, что главы государства вступит "с оценками наших перспектив"
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков сообщил, что главы государства вступит "с оценками наших перспектив"Песков сообщил, что главы государства вступит "с оценками наших перспектив"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На следующей неделе президент России Владимир Путин может выступить с новыми обращением о ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я думаю, что на неделе мы услышим новое заявление главы государства с оценками наших перспектив», - сказал представитель Кремля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире канала Россия-1

Кроме того, Песков отметил, что выход из режима самоизоляции будет поэтапным. «Это однозначно можно сказать. Эту этапность еще предстоит разработать», - заявил он.

Напомним, днем ранее, 25 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам подготовить предложения о поэтапном снятии ограничений, введённых в связи с коронавирусом для индивидуальных предпринимателей и отдельных организаций.

Кроме того, о необходимости поэтапного снятия ограничений в связи с коронавирусом заявила и глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, именно режим самоизоляции позволил резко снизить темпы заболеваемости коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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