Мишустин поручил проработать поэтапную отмену ограничений из-за коронавируса для предпринимателей
Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам подготовить до 30 апреля предложения о поэтапном снятии ограничений из-за коронавируса для индивидуальных предпринимателей и отдельных организаций. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.
Составить рекомендации должны Министерства труда, экономического развития, здравоохранения и Роспотребнадзор. При их составлении должны быть учтены рекомендации Роспотребнадзора по борьбе с распространением коронавируса.
Представить предложения правительству профильные ведомства должны до 30 апреля.
- Подготовить и представить в правительство РФ согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей, - говорится в сообщении.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Мишустин поручил Министерству здравоохранения обеспечить стимулирующие выплаты студентам четвёртых и пятых курсов медицинских вузов за участие в оказании помощи пациентам с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU