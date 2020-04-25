2020-04-25T20:41:24+03:00
Экономика

Мишустин поручил проработать поэтапную отмену ограничений из-за коронавируса для предпринимателей

Подготовить предложения необходимо до 30 апреля
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей из-за коронавирусаМишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей из-за коронавирусаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам подготовить до 30 апреля предложения о поэтапном снятии ограничений из-за коронавируса для индивидуальных предпринимателей и отдельных организаций. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Составить рекомендации должны Министерства труда, экономического развития, здравоохранения и Роспотребнадзор. При их составлении должны быть учтены рекомендации Роспотребнадзора по борьбе с распространением коронавируса.

Представить предложения правительству профильные ведомства должны до 30 апреля.

- Подготовить и представить в правительство РФ согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей, - говорится в сообщении.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Мишустин поручил Министерству здравоохранения обеспечить стимулирующие выплаты студентам четвёртых и пятых курсов медицинских вузов за участие в оказании помощи пациентам с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Украине продавцы и посетители атаковали закрытый из-за карантина рынок
Страны СНГ запускают проект «Подвиг75»
Мишустин поручил обеспечить стимулирующие выплаты студентам-медикам
Мишустин поручил проработать поэтапную отмену ограничений из-за коронавируса для предпринимателей
Власти Москвы рассказали, сколько водителей продолжают ездить без пропусков
Служебная собака помогла найти мигрантов, ограбивших дом военного чиновника
Системообразующим предприятиям выделили 24 млрд рублей на льготные кредиты
Путин и Трамп приняли заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе
Лавров сообщил, что многим странам НАТО не разрешают просить помощи у России
Коронавирус обнаружили у протоиерея Агейкина посмертно
В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди
Назван способ обмануть коронавирус