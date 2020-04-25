Мишустин поручил проработать поэтапную отмену ограничений из-за коронавируса для предпринимателей

25 Апр 2020 2020-04-25T20:41:24+03:00

Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей из-за коронавируса Фото: REUTERS

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Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам подготовить до 30 апреля предложения о поэтапном снятии ограничений из-за коронавируса для индивидуальных предпринимателей и отдельных организаций. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Составить рекомендации должны Министерства труда, экономического развития, здравоохранения и Роспотребнадзор. При их составлении должны быть учтены рекомендации Роспотребнадзора по борьбе с распространением коронавируса.

Представить предложения правительству профильные ведомства должны до 30 апреля.

- Подготовить и представить в правительство РФ согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей, - говорится в сообщении.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Мишустин поручил Министерству здравоохранения обеспечить стимулирующие выплаты студентам четвёртых и пятых курсов медицинских вузов за участие в оказании помощи пациентам с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU