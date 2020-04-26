2020-04-26T14:44:42+03:00
Экономика

"Полные хранилища грозят коллапсом": Новак заявил о скором росте спроса на нефть

При этом Песков отметил, что Россия может жить в условиях экстремально низких цен на нефть
Елена ГИЛЬМАНОВА
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"Полные хранилища грозят коллапсом": Новак заявил о скором росте спроса на нефть"Полные хранилища грозят коллапсом": Новак заявил о скором росте спроса на нефтьФото: REUTERS
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Минэнерго ожидает скорого росте спроса на нефть, поскольку полные хранилища грозят коллапсом. Такое заявление сделал министр энергетики России Александр Новак.

«Большинство экспертов сходятся в том, что на сегодняшний день мы имеем пик снижения спроса, и рынок в любом случае спрос будет восстанавливаться (…) Все, в принципе, ожидают, что во втором полугодии экономики начнут восстанавливаться, и спрос будет расти», - сообщил министр в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия-1.

Новак отметил, что никогда еще мир не сталкивался тем, чтобы так резко падал спрос на нефтяную отрасль. Однако назвал ненормальными такие «колебания на десятки процентов».

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия может жить в условиях экстремально низких цен на нефть.

Напомним, 20 апреля произошел исторический обвал цен, когда майские фьючерсы WTI ушли в минус - американская нефть потеряла в цене 300% и впервые стала отрицательной, упав до отметки в «минус 37 долларов». Тогда Новак объяснил такой обвал действиями спекулянтов и призвал не драматизировать очередное падение цен. Стоить отметить, что позже стоимость черного золота этой марки быстрыми темпами пошла вверх.

ИСТОЧНИК KP.RU

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