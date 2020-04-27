27 Апр 2020 2020-04-27T02:15:13+03:00

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 27 апреля 2020 года увеличилось до 3 175 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией столицы.

С начала распространения заболевания в России из больниц выписаны более 6,5 тысяч человек. Однако специалисты предупреждают - пик по количеству инфицированных в стране еще не наступил точно также, как и во всем мире. С начала эпидемии российские медики провели уже более 2,8 миллиона тестов на covid-19 в разных субъектах страны.

Сайт kp.ru писал, что в Москве будет установлен памятник медикам, которые борются с коронавирусом. Напомним, пока в столице, как и в остальных регионах РФ, до 30 апреля действует режим самоизоляции. Гражданам рекомендовано не выходить на улицу без необходимости. Также в Москве с 15 апреля действует режим пропусков. Благодаря цифровому коду граждане могут добираться на работу и обратно, а также выходить на улицы по любой другой причине, воспользовавшись, например, одноразовым кодом при особом случае.

ИСТОЧНИК KP.RU