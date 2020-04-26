В Москве установят памятник медикам, которые борются с коронавирусом

В полдень воскресенья, 26 апреля, в эфире радио «Комсомольская правда» стартовал десятичасовой рок-марафон «СПАСИБО ВРАЧАМ». Его участниками стали такие известные музыканты и группы как Алексей Кортнев, Макс Покровский, Юля Чичерина, «Чайф» и другие.

В эфире звучат популярные песни, которые музыканты посвящают тем, кто сейчас на передовой, медикам, которые борются с коронавирусом. Кроме того, в эфире обсуждают последние новости, связанные с распространением COVID-19. О том, что в Москве установят памятник медикам, сообщил Евгений Герасимов, глава комиссии по культуре Мосгордумы.

- С моей точки зрения, это памятник не только врачам, которые скончались от коронавируса. Это памятник всем врачам, которые и сегодня работают, которые работают в наших регионах, которые работают на отдалении. На самом деле, мы великий народ, который в трудные ситуации умеет сплотиться. Вот раньше спрашивали, а где то самое поле Куликово, где надо быть? -Сегодня это Куликово поле – это наши врачи, которые каждый день по 20 часов в сутки несут, с одной стороны, свою ответственность, с другой стороны, человеческий долг. Поэтому тогда, когда закончится эта чума, когда мы победим вирус, мы поставим им памятник. Предложения уже поступают. Пока они неофициальные, но это дело времени. Я тоже кланяюсь перед подвигом наших врачей. Те, кто на передовом рубеже сегодня выполняют честно и мужественно свой долг, - сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» Евгений Владимирович.

Где и когда установят памятник медикам, пока обсуждается. Присоединиться к марафону «СПАСИБО ВРАЧАМ» можно в режиме реального времени, включив радио «КП» 97,2 FM (Москва) или онлайн-трансляцию на сайте KP.RU и сообществах «КП» в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768483" frameborder="0"></iframe> Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

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