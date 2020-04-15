В Москве начал действовать пропускной режим

15 Апр 2020 2020-04-15T00:36:03+03:00

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В Москве и Подмосковье в полночь на 15 апреля начал действовать пропускной режим. Теперь для любого передвижения по улицам, в частности на такси или личном автомобиле, необходим спецпропуск. На въездах из столицы и региона расставили блокпосты.

Сайт kp.ru писал, где и как оформить пропуска. Система носит заявительный характер.

Оформить пропуск в Москве можно на портале правительства mos.ru. В регионе - на сайте uslugi.mosreg.ru. И там, и там заполняются соответствующие формы. Чтобы не возникло трудностей, желательно заранее узнать у своего работодателя ИНН организации, в которой вы работаете. В ином случае сделать это можно при поиске в Интернете.

Кстати, всего в Москве уже выдали 3,2 миллиона пропусков, около миллиона из них были аннулированы.

Напомним, что такие меры необходимы, чтобы минимизировать распространение коронавирусной инфекции, пик заболевания в России еще пройден.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772886" frameborder="0"></iframe> Как оформить пропуск передвижения по Москве.С 13 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно несколькими способами

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С 15 апреля по Москве и Московской области разрешат ездить на личном и общественном транспорте только с цифровым пропуском. Их начали оформлять с 13 апреля, на портале мэра mos.ru. Напомним, такой указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU