2020-04-27T00:04:30+03:00
Общество

Минюст предложил закрепить в новом КоАП презумпцию невиновности

В ведомстве считают, что сначала нужно будет доказать вину гражданина, прежде, чем привлекать его к ответственности
Юлия КЕКОВА
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Минюст предложил закрепить в новом КоАП презумпцию невиновностиМинюст предложил закрепить в новом КоАП презумпцию невиновностиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Минюст предложил закрепить в проекте нового КоАП - Процессуального кодекса об административных правонарушениях презумпцию невиновности гражданина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что многие заметили, что в проекте Кодекса об административных правонарушениях нет принципа презумпции невиновности. Его не было в первоначальной редакции проекта поскольку он есть в проекте Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях.

Теперь Минюст решил предложить закрепить этот принцип в статье 1.12 проекта КоАП, дополнив ее частью 2.

Часть 2 статьи 1.12 проекта КоАП РФ: Лицо, привлекаемое к административной ответственности, является невиновным, пока его виновность не будет установлена в порядке, предусмотренном ПКоАП РФ.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в новом КоАП теперь предусмотрена дополнительная ответственность за нарушение тишины в ночное время. Так, наказание может грозить за лай собаки, хозяева которой не могут или не хотят усмирить питомца, который лает и нарушает покой соседей после 23 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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