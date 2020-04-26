26 Апр 2020 2020-04-26T23:39:49+03:00

В России будут привлекать к ответственности за ночной лай собаки и неисправную автосигнализацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В новый Кодекс об административных правонарушениях РФ введут ответственность за лающую ночью собаку и неисправную сигнализацию автомобиля.

Сообщается, что в будущем КоАП будет расширена ответственность за нарушение тишины ночью.

В частности, проблемы с законом могут возникнуть у тех, кто, например, не только громко слушает музыку с 23 часов ночи до 7 утра или делает ремонт, но и для хозяев, которые на длительно время оставили взаперти собаку, чей ночной лай или вой, мешает соседям отдыхать. Сюда же будет относиться и громкая автомобильная сигнализация, владелец которой на протяжении длительного времени нарушает покой граждан. Об этом сообщили в Минюсте.

- Часть 6 ст. 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за действия, нарушающие тишину и покой граждан в ночное время, теперь дополнена указанием на возможность совершения указанного правонарушения также и в форме бездействия, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU