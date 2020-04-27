2020-04-27T05:19:48+03:00
В мире

Советник Трампа: безработица в США в мае может составить 16 процентов

Текущий кризис рискует стать повторением Великой депрессии
Антон ФОКИН
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Советник Дональда Трампа по экономике Кевин Хассет считает, что в результате кризиса, вызванного коронавирусом, уровень безработицы в США может вырасти до 16 процентов в мае, а экономика потребует более масштабных мер стимулирующего характера. Об сообщает Рейтер со ссылкой на интервью чиновника телеканалу "Эй-би-си".

- По моему мнению, это огромнейший негативный шок, который только видела наша экономика, - заявил Хассет. - Мы вернемся к уровню безработицы, близкому к тому, который существовал во время Великой депрессии 1930-х годов.

По оценке Управления Конгресса США по бюджету, ВВП страны в годовом показателе сократиться примерно на 40 процентов во втором квартале текущего года, а в третьем безработица достигнет 16 процентов.

Даже прогноз на следующий год предсказывает безработицу на уровне 10 процентов, хотя до начала эпидемии коронавируса этот показатель достиг минимум за последние 50 лет - 3,5 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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