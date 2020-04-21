Сторонники Трампа готовы умереть от вируса за право ходить в Макдональдс

Президент Дональд Трамп только что опубликовал три очень странных твита: «СВОБОДА МИЧИГАНУ!» «СВОБОДА МИННЕСОТЕ!» и, наконец, «СВОБОДА ВИРДЖИНИИ, спасите вашу великую 2-ую Поправку. Она под угрозой! » Вторая поправка к конституции США дает американцам право носить оружие, но в условиях эпидемии многие оружейные магазины оказались закрытыми.

Сторонники Трампа послушались своего лидера и теперь вышли на митинги не только в этих трёх штатах, но и в десятках других. Их участники - многие с оружием в руках - требуют, чтобы губернаторы штатов аннулировали введённые из-за коронавируса ограничения и позволили экономике «снова нормально функционировать». Однако, потрясая оружием, они стреляют себе в ногу.

ПРОТЕСТУЮТ ВОВСЕ НЕ НИЩИЕ

Прежде всего, важно отметить, что большинство американцев - с охотой или нет - соблюдают главные принципы самоизоляции. Около трети работников могут выполнять свою работу дома, и для них этот период - неудобство, а не трагедия. Однако многим другим необходимо жить на сбережения или уповать на поддержку правительства. Казначейство рассылает нуждающимся чеки на 1200 долларов за «подписью» Дональда Трампа, созданы программы кредитования, чтобы помочь магазинам и ресторанам продолжать выплачивать зарплату сотрудникам, пока их предприятия закрыты.

"Моё тело - мой выбор!".Фото: REUTERS

Однако трамписты, протестующие против правил социального дистанцирования, это не нищие голодающие - это вполне обеспеченные люди. В этом кризисе у губернаторов больше чем у президента полномочий для того, чтобы решать, какие виды бизнеса и развлечений в их штате могут оставаться открытыми, а какие должны быть временно закрыты. Например, во Флориде пляжи открыты, но в Калифорнии закрыты даже лесопарки. Трамп все больше говорит о необходимости «открыть экономику», и потому его сторонники начали требовать от своих губернаторов (как демократов, так и республиканцев) повиноваться президенту.

ПРЕЗИДЕНТ ЧЕРЕСЧУР ОПТИМИСТИЧЕН

Две недели назад президент согласился с необходимостью бороться с вирусом, но теперь он вышел из терпения. Благодаря карантину в Нью-Йорке ежедневное число заражённых в крупнейшем мегаполисе Америки стало расти медленнее, чем раньше. Это убедило Трампа в том, что Америка «достигла пика» и что ей следует начать открывать бизнес.

Армянская маска от коронавируса.Маска из лаваша? А почему бы и нет! Пока одни предаются панике, другие шутят по поводу коронавируса и даже сочиняют про него песни

Но прав ли президент? Это правда, что ситуация в Нью-Йорке стабилизировалась, однако эпидемиологи в правительстве США единодушны: ослабление ограничений сейчас приведет ко второй волне инфекции. Мало того, новые очаги вируса развиваются во Флориде, Луизиане и некоторых других штатах.

Митинг противников карантина в штате Пенсильвания.Фото: REUTERS

ВЕДУТ СТРАНУ К ТРАГЕДИИ

Но, как всегда, несмотря на факты, самые преданные сторонники Трампа соглашаются с президентом. И поэтому они собираются с оружием в столицах разных штатов, требуя свободы умереть от заразы во время поездки в Макдональдс. Эти трамписты работают против своих интересов и против интересов своего обожаемого лидера. Чем больше людей собираются вместе, тем больше распространяется вирус, тем больше времени требуется, чтобы поставить под контроль вспышку эпидемии.

Большинство американцев, практикующих самоизоляцию, это понимают. К сожалению, президент и его сторонники ведут Америку к двойной трагедии. Из-за Трампа и его вооружённой толпы будет больше смертей и безработицы, чем могло бы быть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Закроют на сутки в «Векторе», заставят вести дневники»: что ждет добровольцев во время испытания вакцины от коронавируса

Центр вирусологии «Вектор» - место, которое стоит на передовой борьбы с коронавирусом в России. Именно сюда с самого начала вспышки опасной болезни везут анализы больных со всей России. И именно здесь ученые разрабатывают вакцину, которая поможет побороть заразу. Вирусологи уже сделали важное заявление: с 29 июня там начнут испытывать вакцину от коронавируса на людях. Уже отобраны 60 добровольцев, в их числе — один из разработчиков вакцины Ильназ Иматдинов. Как отбирают таких людей и через что им придется пройти, в материале «Комсомолки». (подробности)