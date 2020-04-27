Госдума о майских праздниках: "Нужно выбирать, чего хочет страна: "гулять" или "выкарабкиваться" из кризиса"
Глава комитета по труду считает дополнительные выходные нагрузкой на экономику страны
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Перенос выходных 1-5 мая на другие дни из-за того, что в условиях самоизоляции россияне не могут полноценно отдохнуть, станет дополнительной нагрузкой на экономику, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
Он также отметил, что сейчас необходимо выбрать, чего хочет страна: "гулять" или "выкарабкиваться" из кризиса.
ИСТОЧНИК KP.RU