2020-04-27T09:32:16+03:00
Общество

Госдума о майских праздниках: "Нужно выбирать, чего хочет страна: "гулять" или "выкарабкиваться" из кризиса"

Глава комитета по труду считает дополнительные выходные нагрузкой на экономику страны
Ася КУЗНЕЦОВА
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Перенос выходных 1-5 мая на другие дни из-за того, что в условиях самоизоляции россияне не могут полноценно отдохнуть, станет дополнительной нагрузкой на экономику, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Он также отметил, что сейчас необходимо выбрать, чего хочет страна: "гулять" или "выкарабкиваться" из кризиса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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