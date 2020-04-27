2020-04-27T15:28:29+03:00
Общество

Генпрокуратура добилась исключения букмекерских контор из списка нуждающихся в поддержке предприятий

Ведомство считает это недопустимым
Ася КУЗНЕЦОВА
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Генпрокуратура заинтересовалась включением букмекеров в список системообразующих компанийГенпрокуратура заинтересовалась включением букмекеров в список системообразующих компанийФото: Shutterstock
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Генеральная прокуратура России поручила Минэкономразвития разобраться, как букмекерские организации попали в список системообразующих предприятий, которым окажут поддержку в условиях пандемии коронавируса.

Дать правовую оценку включению букмекерской конторы в перечень системообразующих предприятий поручено именно Министерству экономического развития, потому что оно ответственно за формирование списка для этого перечня. Также ведомство должно разработать новые критерии.

- Критерии позволяют претендовать на включение в данный перечень градообразующим предприятиям; организациям, обеспечивающим информационную безопасность в сети «Интернет» и транспортную доступность удаленных территорий; юридическим лицам, осуществляющим эксплуатацию критически важной инфраструктуры. Игорная деятельность не отнесена к их числу, -заявили в Генпрокуратуре.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в списке из 646 пунктов кроме крупнейших производителей, перевозчиков и энергетиков оказались ООО "Ф.О.Н." - юридическое лицо букмекерской конторы "Фонбет".

Также на сайте сообщали, что эксперты Института социальной политики Высшей школы экономики пришли считают, что Россия потеряет несолько триллионов рублей в результате целого нерабочего месяца.

- Больше всего потеряют социальные фонды, в частности Пенсионный фонд. Деньги для нынешних пенсионеров ПФР получает из страховых взносов, которые платят трудоспособные россияне. Из-за плохой ситуации в экономике эти платежи уменьшатся. По разным сценариям - от 5 до 20%, - сказано в публикации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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