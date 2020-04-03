2020-04-03T12:19:00+03:00
Экономика

Бюджет страны потеряет триллионы рублей из-за растущей безработицы

В Высшей школе экономики подсчитали, какими будут последствия борьбы с коронавирусом
Евгений БЕЛЯКОВ
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В Высшей школе экономики подсчитали, какими будут последствия борьбы с коронавирусомВ Высшей школе экономики подсчитали, какими будут последствия борьбы с коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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Вынужденный отдых в нерабочем апреле обернется для государства крупными потерями. Такой вывод делают эксперты Института социальной политики Высшей школы экономики. Доходы бюджета могут упасть на несколько триллионов рублей. Больше всего потеряют социальные фонды, в частности Пенсионный фонд. Деньги для нынешних пенсионеров ПФР получает из страховых взносов, которые платят трудоспособные россияне. Из-за плохой ситуации в экономике эти платежи уменьшатся. По разным сценариям - от 5 до 20%.

- В результате снижения экономическои активности произойдет сокращение количества рабочих мест и уменьшение фонда оплаты труда (ФОТ), в том числе за счет перевода части работников на режим неполнои занятости, - объясняют авторы исследования «Влияние пандемии COVID-19 на институты социального страхования». - Начиная с марта 2020 года, стоит ожидать сокращения ежемесячных страховых взносов во внебюджетные фонды – ПФР, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд соцстраха.

Ситуация на рынке труда точно будет ухудшаться. Ведь работодателям просто нечем платить зарплаты сотрудникам. Выручки во время режима самоизоляции почти ни у кого нет. В итоге работникам либо будут сокращать зарплаты, либо увольнять. По расчетам экспертов, в зависимости от ситуации на рынке труда государство может недосчитаться от 65 до 260 млрд рублей каждый месяц. При этом ситуация вряд ли разрешится за один месяц. Разгребать последствия борьбы с коронавирусом придется как минимум несколько месяцев. В худшем случае (если кризис продлится 8 - 9 месяцев) потери составят больше двух триллионов рублей, подсчитали эксперты.

При этом государству придется раскошелиться еще и на поддержку растущего числа безработных. Если взять за основу расчеты экспертов Высшей школы экономики, без работы в ближайшее время могут остаться от 2,5 до 10 млн человек. Если каждому из них платить по 12 тысяч рублей в месяц (прожиточный минимум в стране), это еще от 30 до 120 млрд дополнительных трат каждый месяц. При худшем сценарии это еще триллион рублей на борьбу с кризисом.

Чтобы снизить последствия для пожилых россиян в этот сложный период, эксперты предлагают ввести гибкий пенсионный возраст. То есть дать им возможность выйти на пенсию досрочно - за два года до наступления пенсионного возраста. При этом у человека должен быть накоплен минимальный стаж и минимальное число пенсионных баллов. Такой механизм применялся в прошлый кризис.

При этом, как пояснили «КП» в правительстве, проблем с выплатами пенсий из-за уменьшения страховых взносов не возникнет. Правительство просто выделит дополнительные деньги для компенсации потерь. К слову, так происходит каждый год. Бюджет ПФР уже много лет в хроническом дефиците. Так, в 2019 году ПФР получил 5,4 трлн рублей в виде страховых взносов, а еще 3,4 трлн рублей в виде трансферта из федерального бюджета добавил Минфин. Просто на этот раз сумма будет больше.

Напомним, накопленных резервов для компенсации дефицита бюджета даже в случае крайне низких цен на нефть властям хватит на несколько лет. В Фонде национального благосостояния - почти 12 трлн рублей. А в международных резервах ЦБ - $550 млрд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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