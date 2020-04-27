Лавров: проводить саммит «нормандской четверки» пока бессмысленно из-за позиции Киева

27 Апр 2020 2020-04-27T16:18:56+03:00

Глава российского МИД сообщил о «предстоящей битве» за то, чтобы заставить Украину, Германию и Францию говорить о том, почему не выполняются соглашения парижского саммита

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Позиция Киева в настоящее время делает бессмысленным проведение саммита «нормандской четвёрки», который ранее был запланирован на апрель. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая с лекцией в формате видеоконференции для студентов МГИМО.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что все достигнутые во время саммита в Париже соглашения блокируются в работе контактной группы, парламента и правительства Украины.

"Ни о каком саммите речи быть не может, потому что все, что согласовано было в Париже, блокируется в работе контактной группы и в деятельности парламента украинского, и правительства украинского по причине той позиции, которую занимают киевские власти", - заявил он.

По его словам, теперь предстоит "большая битва" за то, чтобы "заставить" Украину, Германию и Францию говорить о том, почему не выполняются соглашения парижского саммита.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что встреча лидеров стран "нормандской четверки", которая запланирована через четыре месяца, состоится в Берлине (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU