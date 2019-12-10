СЕГОДНЯ 05:52 2019-12-10T06:27:05+03:00

Песков заявил, что следующий саммит "нормандской четверки" пройдет в Берлине Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Встреча лидеров стран запланирована через четыре месяца

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что встреча лидеров стран "нормандской четверки", которая запланирована через четыре месяца, состоится в Берлине.

Напомним, ранее на пресс-конференции по итогам встречи "четверки" лидер Франции Эмманюэль Макрон заявил, что новый саммит должен состояться через четыре месяца.

- Через четыре месяца есть возможность продолжить дискуссию и увидеть результаты, - заявил президент Украины Владимир Зеленский и подчеркнул, что никаких условий для проведения следующего саммита не ставится, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что депутат Рады прокомментировал итоги саммита "нормандской четверки". Украинский оппозиционер Юрий Бойко заявил в эфире Радио "КП", что ожидает дальнейших шагов по урегулированию военного конфликта в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU