2020-04-27T16:54:52+03:00
Общество

Путин: борьба с коронавирусом не должна ослаблять внимание к другим угрозам

Российский лидер поручил обеспечить оперативное реагирование на паводки и пожары
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Путин: борьба с коронавирусом не должна ослаблять внимание к другим угрозамПутин: борьба с коронавирусом не должна ослаблять внимание к другим угрозамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин поручил регионам обеспечить оперативное реагирование на паводки и пожары, и выразил уверенность, что борьба с коронавирусной инфекцией не повод для того, чтобы не замечать других угроз для жизни и безопасности людей, в том числе природного характера.

«В целом, в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», - заявил российский лидер на совещании о ситуации с паводками и пожарами в российских регионах.

Глава государства отметил, что в ряде регионов уже сейчас достаточно сложная обстановка и обратил внимание на то, что наступил весенне-летний период, а значит, «объективно возрастают риски сезонных природных бедствий».

Как писал сайт kp.ru, поручил Минфину выделить регионам дополнительные средства для борьбы с лесными пожарами и паводками. Глава ведомства Антон Силуанов пообещал еще раз пересмотреть объем выделяемой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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