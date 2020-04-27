Путин: борьба с коронавирусом не должна ослаблять внимание к другим угрозам
Президент России Владимир Путин поручил регионам обеспечить оперативное реагирование на паводки и пожары, и выразил уверенность, что борьба с коронавирусной инфекцией не повод для того, чтобы не замечать других угроз для жизни и безопасности людей, в том числе природного характера.
«В целом, в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», - заявил российский лидер на совещании о ситуации с паводками и пожарами в российских регионах.
Глава государства отметил, что в ряде регионов уже сейчас достаточно сложная обстановка и обратил внимание на то, что наступил весенне-летний период, а значит, «объективно возрастают риски сезонных природных бедствий».
Как писал сайт kp.ru, поручил Минфину выделить регионам дополнительные средства для борьбы с лесными пожарами и паводками. Глава ведомства Антон Силуанов пообещал еще раз пересмотреть объем выделяемой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU