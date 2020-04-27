Путин - губернаторам: Сами покатайтесь по таким дорогам, поймете, что надо действовать побыстрее!

На четвертой неделе самоизоляции Владимир Путин вызвал спасателя. Точнее - главу МЧС Евгения Зиничева, который стал единственным из участников совещания по ситуации с паводками и пожарами, лично сидевшим рядом с президентом за столом. Все остальные - от вице-премьера Хуснуллина до глав регионов - работали в уже привычном формате телеконференции.

- Сейчас все усилия сосредоточены на борьбе с распространением коронавирусной инфекции, но это не должно ослаблять нашего внимания к другим потенциальным угрозам, - заявил Путин, и доклад Зиничева подтвердил его слова.

- В настоящее врем критическая ситуация с пожарами сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке. По состоянию на 27 апреля в Красноярском крае площадь, пройденная огнем, уже в 10 раз превысила аналогичные показатели прошлого года, - доложил министр.

- Синоптики дают неутешительные прогнозы на лето, которое может стать одним из самых жарких за всю историю, - подлил масла в будущий огонь глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Опросив глав регионов о ситуации с паводками и пожарами, Путин остался недоволен подготовкой.

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ

- Проанализировать механизм предоставления финансовой помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Незамедлительно оказывать материальную помощь.

- Помочь гражданам восстановить дома, сгоревшие в пожарах.

- Уделить особое внимание оперативности оповещения о чрезвычайных ситуациях природного характера.

- Выделить дополнительные средства регионам, где ежегодно происходят лесные пожары.

- Ускорить строительство мостов через Зею в Благовещенске.

САМИ ПОКАТАЙТЕСЬ!

При этом негодование главы государства вызвало медленное использование регионами выделяемых им средств, причем на все - как на противодействие коронавирусу, так и на восстановление дорог после паводка. В пример он привел Амурскую область.

- Решение принято, согласовано, а результата нет! - возмутился Путин. - Не потому даже, что денег не хватает. Все завязло в каких-то процедурах! Дороги, размытые паводком в Амурской области, из-за бюрократических проволочек до сих пор не восстановлены. Люди вынуждены ездить по колдобинам. Сами покатайтесь по таким дорогам, тогда поймете, что надо действовать побыстрее!

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