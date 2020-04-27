27 Апр 2020 2020-04-27T16:51:53+03:00

В Минприроды предупредили, что лето 2020 года может стать одним из самых жарких в истории Фото: Мария ЛЕНЦ

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Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предупредил, что наступающие «аномальное» лето может стать одним из самых жарких в истории

«Прогнозы Росгидромета и иностранных гидрометеорологических станций говорят о том, что в этом году может быть аномально жаркое лето за всю историю. Если не самое аномальное, то, может быть, в пятерку войдет», - заявил он в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

При этом он обратил внимание на большое количество лесных пожаров в России этой весной, которые непосредственно связаны с потеплением и неосторожным поведением человека и отметил недостаточное финансирование лесной политики в регионах.

В свою очередь глава государства поручил Минфину выделить регионам дополнительные средства. Глава ведомства Антон Силуанов сообщил, что федеральный бюджет уже направляет ресурс в российские регион, где ситуация с лесными пожарами складывается наихудшем образом, а также пообещал еще раз пересмотреть объем выделяемой помощи.

Как писал сайт kp.ru, в ходе совещания Путин заявил, что борьба с коронавирусом не должна ослаблять внимание к другим угрозам и поручил обеспечить оперативное реагирование на паводки и пожары.

ИСТОЧНИК KP.RU