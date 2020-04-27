2020-04-27T16:51:45+03:00
Общество

Матвиенко одобрила идею выйти 9 мая на балконы с портретами ветеранов войны

С таким предложением ранее выступил народный артист СССР Василий Лановой
Ксения АНУФРИЕВА
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Матвиенко одобрила идею выйти 9 мая на балконы с портретами ветеранов войны. Фото: пресс-служба Совета ФедерацииМатвиенко одобрила идею выйти 9 мая на балконы с портретами ветеранов войны. Фото: пресс-служба Совета Федерации
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Спикер российского Совфеда Валентина Матвиенко посчитала замечательным предложением идею сопредседателя общественного движения «Бессмертный полк» Василия Ланового выйти на балконы домов 9 Мая с портретами участников Великой Отечественной войны и спеть песню «День победы». Об этом она рассказала 27 апреля во время конференции в онлайн-формате.

- Все слышали, что сегодня наш великий народный артист Василий Семенович Лановой выступил с замечательной инициативой - 9 Мая в час минуты молчания всем вместе выйти на балконы, подойти к окнам и исполнить знаменитую песню "День Победы", вывесить фотографии своих родных и близких, участников войны. Мне кажется, это инициатива обязательно найдет отклики, жители страны ее обязательно поддержат, - отметила председатель Совета Федерации.

Матвиенко выразила уверенность в том, что никакие беды, в том числе и эпидемия, не помешают гражданам отпраздновать 75-летие Победы.

- Мне понравилась инициатива через некоторые электронные ресурсы провести "Бессмертный полк", воссоздать масштаб этой акции. Безусловно, я призываю всех россиян присоединиться к осуществлению этой замечательной идеи. Созданные видеоролики увидит вся страна. "Бессмертный полк" нельзя в этом году не провести, невозможно, - отметила спикер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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