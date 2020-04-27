«Бессмертный полк» пройдет по интернету

У названия всенародной акции памяти «Бессмертный полк» в этом году появился второй смысл. «Полк Бессмертный» пройдет по стране в День Победы в любом случае и никакой вирус ему не помешает.

Первым об этом заявил сопредседатель движения «Бессмертный полк», Василий Лановой:

- Я призываю всех вас, каждого, кому дорога память о солдатах Великой Отечественной войны, принять участие в акции «Бессмертный полк» в онлайн формате. Включите телевизор, возьмите портрет вашего героя и выйдите с ним на балкон, выгляните в окно, вспомните обо всех, кто защитил мир, пожертвовав собою, о тех, благодаря кому мы живем на этой прекрасной земле. Помолчите в память о них, и вы увидите, что ваши соседи, люди в домах рядом тоже выйдут с портретами. А по окончании минуты молчания мы все вместе исполним любимую песню "День победы". Это и есть наше единение.

Технически, к новому формату «Бессмертного полка» все готово. Сейчас формируется единая база данных, на ее основе будет создан видеоряд из фотографий участников Великой Отечественной, их родственников и символики акций. Чтобы принять участие, нужно заполнить специальную форму на сайтах «Бессмертный полк России» и «Банк памяти». Также, эти формы будут работать в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Трансляция будет идти по телеканалам, в онлайн кинотеатрах и на уличных медиаэкранах.

Сайт kp.ru будет вести онлайн-трансляцию, как страна отмечает День Победы 9 мая 2020 г

Предусмотрена защита от провокаций и глумления – в ближайшие дни добровольцы будут проверять поступающие фотографии.

Главное – «Бессмертный полк» никто не будет отменять или переносить, а наша память в этой войне внутри нас и не так уж важно, в каком она формате.