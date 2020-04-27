Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн режиме из-за пандемии коронавируса

27 Апр 2020 2020-04-27T12:58:30+03:00

Трансляцию акции будут показывать более чем на 200 московских медиаэкранах

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Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в режиме видеотрансляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Мероприятие будут транслировать 200 медиаэкранов российской столицы, online-кинотеатр OKKO и официальный сайт «Бессмертного полка России».

- Из-за пандемии коронавируса и ограничительных мероприятий, введенных для борьбы с инфекцией, традиционное народное шествие «Бессмертный полк» 9 мая этого года претерпевает изменения. Акция пройдет в режиме видеотрансляции, - сообщили 27 апреля ТАСС в пресс-службе движения «Волонтеры Победы».

Проект «Бессмертный полк-онлайн» был разработан международным общественным гражданско-патриотическим движением по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны «Бессмертный полк». Акция в режиме видеотрансляции даст каждому жителю страны возможность разместить портреты ветеранов, которых чтут в семьях.

ИСТОЧНИК KP.RU