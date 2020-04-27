Глава ВОЗ предупредил, что пандемия закончится еще нескоро
Гебрейесус также обеспокоен негативным воздействием распространения коронавируса на иммунизацию детей
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По последним данным число больных коронавирусом приближается к 3 млн, при этом пандемия закончится еще нескоро. Об этом предупредил глава Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) и выразил обеспокоенность о негативном воздействие распространением COVID-19 на программы иммунизации детей на планете.
ИСТОЧНИК KP.RU
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